Neil Young, arriva il box ARCHIVES VOLUME 2: 1972-1976

ARCHIVES VOLUME 2 contiene 12 brani mai pubblicati in precedenza e 50 nuove versioni di brani già noti. Il cantautore canadese pubblicherà il cofanetto il 20 novembre:

Neil Young sembra avere sempre nuovo materiale da pubblicare. Dopo l'EP THE TIMES e l'album "perduto e ritrovato" HOMEGROWN - che vi abbiamo fatto ascoltare qua - ha curato l'uscita di tre nuovi progetti d'archivio, compreso ARCHIVES VOLUME 2.

La raccolta, che verrà rilasciata il 20 novembre, si compone di dieci dischi organizzati cronologicamente, a partire dal materiale registrato poco dopo l'uscita di HARVEST, nel 1972, per terminare con il tour del marzo 1976 insieme ai Crazy Horse.

ARCHIVES VOLUME 2 contiene 12 brani inediti (come Letter From 'Nam, Come Along and Say You Will, Speakin' Out Jam, Goodbye Christmas on the Shore) e 50 nuove versione di brani già pubblicati. Tra le canzoni inedite, i fan troveranno anche una cover di Raised On Robbery di Joni Mitchell.

Il cofanetto comprenderà anche un album dal vivo registrato a Londra e Tokyo e intitolato ODEON BUKADAN, che includerà canzoni sia acustiche che elettriche.

ARCHIVES VOLUME 2 è disponibile per l'acquisto esclusivamente su Neil Young Archives.