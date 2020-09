ABBEY ROAD: quattro brani scelti e la loro storia

Il 26 settembre 1969 usciva uno degli album più celebri dei Beatles che, oltre una copertina iconica velata dal mistero, raccoglie alcune delle canzoni più belle dei Fab Four. Conosciamone meglio quattro!

Come Together

Il brano di apertura dell'album è Come Together, un abbandono ipnotico e ritmato a una trainante combinazione di voce, chitarra e batteria. La canzone appartiene a John Lennon, così come la storia che l'accompagna. Era infatti il luglio del 1969 quando Lennon e Yōko Ono indivano un Bed-In di protesta contro la guerra del Vietnam. Tra gli ospiti nella loro camera da letto c'era Timothy Leary, guru dell'LSD e del movimento Hippie, in carica contro Ronald Reagan come governatore della California.

Fu lui a chiedere a Lennon di scrivere un brano di rappresentanza della sua campagna elettorale, dallo slogan "Come together, join the party". Così nacque uno dei pezzi più celebri della storia della musica, votato alla liberazione sessuale. Nella sua storica evoluzione, subì anche una causa per plagio per un'espressione tratta da una canzone di Chuck Berry e, ancora oggi, la ripetizione sussurrata di Shoot di Lennon appare inquietantemente profetica.