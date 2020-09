TOO TOUGH TO DIE e quella pellaccia dura di Johnny Ramone

In un ginepraio di cambiamenti, dunque, serve un album di coesione per la band, un prodotto che richiami il punk energico dei primi anni, che ritrovi il suo amato riferimento originario nel rock 'n' roll anni Cinquanta. Insomma, un pacchetto 100% Ramones, che si concretizza effettivamente nell'album del 1984.

L'impostazione è classica, con 13 brani per una durata complessiva di mezz'ora. Lo spazio tematico si circoscrive a una narrazione del mondo urbano newyorkese, da dove viene il gruppo, e a temi sociopolitici. C'è quindi una forte identità musicale che trova la sua apoteosi in un titolo che omaggia un membro della band.

E qui ritorniamo a Johnny Ramone, capelluto chitarrista dallo stile unico connotato come The Buzzsaw Style, per la mobilità energica e veloce. Era il 1983 quando si trovò coinvolto in una rissa con Seth Macklin dei Sub Zero Construction. Un violento calcio in faccia lo costrinse a un'operazione chirurgica al cervello. La delicatezza dell'intervento e le condizioni dell'amico unirono i Ramones nella preoccupazione ma, fortunatamente, poco tempo dopo il chitarrista tornò in studio con la testa rasata, ma sorridente.

Troppo duro per morire. Così TOO TOUGH TO DIE è un disco d'unione nella disgrazia dall'esito felice. La complicità ritrovata grazie al punk.