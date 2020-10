Tom Petty e il mistero dei fratelli Wilburys

Si racconta che molti iniziarono a vagare per le strade chiedendo a chiunque se avessero tra le mani quel secondo album; altri lo cercarono come fosse il Sacro Graal. Le voci si ingigantirono, le teorie venivano sussurrate nei pub e dentro le case. Ma nessuno ne veniva a capo e il mistero rimaneva fitto. Ma insomma, c’era o non c’era questo secondo album?

Nessuno lo sa ancora oggi. Le teorie sono rimaste molte, tra cui quella secondo cui il Vol. 2 era stato prodotto ma non messo in circolazione. A noi piace molto l’idea di uno scherzo, proprio perché ci ricorda di quanto in realtà nessuno dei componenti prendesse molto sul serio né il gruppo né se stesso.

I motivi per cui i cinque si erano riuniti erano pressoché delle coincidenze, che George Harrison chiamò “fatti magici”: una chitarra dimenticata da George, una telefonata su mille a cui Bob Dylan decise di rispondere… e così, quasi per caso, si creò uno dei supergruppi più interessanti della storia del rock.