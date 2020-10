5 concerti nei luoghi più insoliti

È vero, un bel concerto è bello ovunque. Ma un concerto non è solo musica, è anche spettacolo. E questi artisti hanno saputo sfruttare degli scenari improbabili e impossibili per la loro musica.

1. Beatles

Apripista per i concerti insoliti furono senza dubbio i Beatles: l’esibizione che sconvolse il concetto di live fu sul tetto della Apple Corps. I quattro, che avevano fondato l'Apple Corps, erano ai ferri cortissimi e stavano organizzando un live che doveva essere ripreso per uno show televisivo. L’idea del tetto venne durante una pausa sigaretta proprio lì in cima, lontano da tutti.

Il 30 gennaio 1969 tutto era pronto. Nonostante il freddo, i quattro si scaldarono subito, e stavolta non per rabbia: ritrovarono rapidamente un’intesa scomparsa in quei tre anni che li avevano visti lontani dai live. La musica era così alta che tanti si lamentarono con la polizia, il traffico si bloccò per la ressa in strada. Ma quei quattro, lassù, si stavano godendo lo spettacolo.