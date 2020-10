Bruce Springsteen: esce il documentario “Letter To You”

Il 23 ottobre sarà una data importante per Bruce Springsteen: usciranno infatti sia il nuovo album che un documentario sulla realizzazione dello stesso.

Il mese di ottobre, per i fan di Springsteen, non è mai stato così intenso. Venerdì 23, infatti, il Boss pubblicherà il nuovo album LETTER TO YOU, ventesimo in studio, di cui sono già stati rilasciati due singoli.

Non solo, lo stesso giorno verrà infatti pubblicato su Apple TV+ anche il docufilm LETTER TO YOU, che rivela il backstage del processo creativo che ha portato alla realizzazione del disco.

Nel documentario, in bianco e nero, sarà possibile assistere alle performance della E Street Band e vedere materiale d'archivio inedito. Il film è stato scritto dallo stesso Springsteen e diretto da Thom Zimny, già al lavoro, tra le altre opere, su Western Stars e sul meraviglioso Springsteen on Broadway.

Ecco il teaser trailer: