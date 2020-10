Dov’è finito Bruno Mars?

Il disco fu presto notato dai critici, affascinati dalla capacità di Mars di cogliere stili molto diversi tra di loro – spesso gli viene ricordato di essere il nuovo Michael Jackson, complimento che Bruno Mars accantona delicatamente: nonostante Jackson sia ovviamente un suo idolo, e una grandissima ispirazione, non vuole essere la copia di un altro musicista, per quanto grande e inarrivabile.

Just The Way You Are e Grenade, singoli estratti da DOO-WOOPS & HOOLIGANS, raggiungono le prime posizioni delle classifiche di tutto il mondo: tra tinte romantiche e pop Bruno Mars pubblica anche The Lazy Song, Marry You, Count On Me, che ottengono meno vendite rispetto ai primi successi.

Tra collaborazioni da brividi, con Eminem, Snoop Dogg, Beyoncé, Wiz Khalifa, dopo un’avventura in uno strip club di Parigi, dove riconosciuto dal DJ è costretto a cantare – e a scegliere Just The Way You Are – Bruno decide di realizzare un album adatto a un ambiente del genere: il disco è anticipato dal singolo Locked Out of Heaven, che sbancherà in tutto il mondo. L’album esce nel 2013: è UNORTHODOX JUKEBOX, che supera le vendite di tutti in quell’anno.

Un anno dopo, il brano più funk di tutti i tempi: Uptown Funk raggiunge la prima posizione della Billboard Hot 100 in quasi tutto il mondo, e vende 11 milioni di copie solo in Inghilterra. Nel 2016 è uscito poi 24K MAGIC, e anche qui il successo è assicurato.

Insomma, Bruno Mars sembra inarrestabile. Incrociamo le dita, sperando in un prossimo album! Ancora, nessuna notizia...