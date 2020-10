5 concerti nei luoghi più insoliti (parte 2)

2. Rage Against The Machine

Ecco uno schiaffo a Wall Street, dove il gruppo si esibì per le riprese di Sleep Now In The Fire: questa scelta era ben ponderata, perché Wall Street e le istituzioni finanziarie del mondo erano entrate nel mirino dei Rage. Secondo la band, proprio le istituzioni erano i veri potenti del mondo, che agiscono alle spalle della gente. Il live si svolse in un orario di punta, e gli artisti erano circondati dalla gente che si era fermata per strada, dai poliziotti e proprio da quei signori in giacca e cravatta, dipendenti di Wall Street.