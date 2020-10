John Frusciante: ascolta il nuovo singolo “Brand E”

Il nuovo disco del chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, John Frusciante, uscirà il 23 ottobre. Ascolta il singolo Brand E:

Con i Red Hot Chili Peppers, con cui John Frusciante è tornato nel dicembre scorso, il chitarrista sta lavorando per la composizione di un nuovo album. Ma non solo: John Frusciante ha infatti annunciato recentemente che il suo nuovo disco solista uscirà il prossimo 23 ottobre. Si intitola MAYA ed è dedicato alla gatta che ha avuto per 15 anni.

Si tratta di un'opera strumentale elettronica, che si ispira alla jungle music, oltre che all'hardcore e alla breakbeat music, generi da sempre amati da Frusciante.

Non sono più interessato al canto o alla scrittura dei testi delle canzoni come lo ero in passato. La cosa naturale per me quando adesso mi ritrovo da solo è semplicemente fare musica, come i pezzi che ho pubblicato quest’anno. Amo davvero trafficare con gli apparecchi e il computer.

Dopo Amethblowl e Usbrup Pensul, Frusciante ha pubblicato il terzo singolo che anticipa MAYA. Il video di Brand E, diretto da Amalia Irons, è ambientato a Los Angeles e fra i protagonisti vede svettare una gatta.