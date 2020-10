Flea e quell’ultima notte con River Phoenix

Quella sera, Flea e John Frusciante erano tra una schiera di teen vip, tra cui Depp, Di Caprio, Christina Applegate, il piccolo Joaquin Phoenix e la sorella Rain. River, in pausa dal set di Dark Blood, non versava nelle migliori condizioni sin da inizio serata. Dopo un cocktail di marijuana, cocaina e spumante in albergo, nei bagni del locale aveva provato un nuovo tipo di eroina chiamata Persian Brown. L'effetto era stato immediato, con tremori repentini che Frusciante aveva tentato di calmare con tre dosi di valium. Da lì a poco, il buio, e quella celebre chiamata di Joaquin al 911. E pensare che Flea e River avrebbero dovuto suonare insieme quella sera. Ma per il mondo della musica non furono anni fortunati, tanto che l'anno dopo Flea perse anche un altro amico: Kurt Cobain.

Così, nell'album del 1995 dei Red Hot Chili Peppers, ONE HOT MINUTE, ci sono due canzoni simboliche. La prima, Trascending, dedicata a River e la seconda, Tearjerker, a Kurt.