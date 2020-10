Chi erano le tante Mary di Bruce Springsteen?

Mary compare, nelle canzoni di Springsteen, in Thunder Road e The River. La troviamo anche all'interno dell'album NEBRASKA con Highway Patrolman e Reason to Believe. La tradizione continua anche con WRECKING BALL e la sua We Are Alive.

Gli esempi sono moltissimi, e anche se non mancano i nomi di altre donne (pensiamo anche solo a Rosalita), Mary sembra una costante misteriosa. E qui sta una chiave per capire il successo di Springsteen, che nella scelta di un nome così comune si rivela un vero cantastorie di tutti gli americani. Mary può essere una donna della sua vita, ma allo stesso tempo è tutte le donne che ha conosciuto. È sempre diversa e sempre uguale a se stessa. Ed è una porta per entrare in ogni brano che ne contenga il nome.

Perché Bruce, come nella magica The River, ispirata da una chiacchierata con suo cognato, che aveva perso il lavoro e doveva sostenere la sua famiglia, racconta le difficoltà, le aspirazioni, i sogni marci e quelli ancora vividi di ogni persona che lo ascolta.