Quando l’hair metal ha incontrato i Poison

Sono sfacciati, eccessivi e così glam e portano il nome di Poison. Ecco la storia della sconvolgente band hair metal anni '80.

Se pensiamo al termine Poison ci appare immediatamente la celebre canzone di Alice Cooper del 1989. Ma quell'anno c'erano già i Poison a calcare la scena metal, con uno stile inconfondibile. Li vediamo sul palco, con quella loro follia innata da performers, gli abiti attillati e colorati, i capelli cotonati e il trucco marcato.

Se l'hair metal, così in voga negli anni '80, vestisse un capo, quello sarebbe firmato Poison. Certo, i nostri musicisti hanno iniziato la loro carriera tra il 1983 e il 1984 con cover dei Quiet Riot, dei KISS e dei Mötley Crüe, ma nel tempo hanno acquisito un proprio stile estetico e musicale.

Basti a pensare a successi come Every Rose Has Its Torn, Something To Believe In e Talk Dirty To Me, in cui hanno saputo destreggiarsi camaleonticamente tra generi diversi. Da un sound più aggressivo e sperimentale a un tocco più classico. Con i Poison dunque non ci sono vie di mezzo, o si amano o si odiano. E noi li vogliamo omaggiare come una delle band più rappresentative degli anni Ottanta, sin dal primo album, che uscì con il botto nel 1986. Sarebbero bastati solo la copertina e il titolo a incorniciare l'esordio glam dei Poison. L'album infatti, intitolato LOOK WHAT THE CAT DRAGGED IN, ritraeva i volti iper truccati dei musicisti, delle creature androgine abbracciate da colori pop.