Il giorno in cui David Bowie salutò per sempre Ziggy Stardust

Alle spalle il glam rock, il rovente Ziggy Stardust e il fulmine rosso che attraversava il viso. Davanti DIAMOND DOGS e, sul finire degli anni Settanta, la Trilogia Berlinese.

PIN UPS fu un album dall'enorme successo commerciale, ma "discreto" secondo la critica, un album che oggi passa sottovoce tra brillanti successi come SPACE ODDITY o HEROES. Potreste quindi non ricordarlo. Eppure PIN UPS fu l'album con il quale David Bowie disse addio al personaggio che lo aveva accompagnato sul palco negli ultimi anni: Ziggy Stardust, proprio colui che lo aveva consacrato come Re del Glam Rock.

PIN UPS è stato davvero il mio modo di scrollarmi di dosso Ziggy completamente, pur mantenendo un po' di eccitazione nella musica. Era davvero un modo di rimanere a galla ma ha finito per essere uno dei miei album preferiti.

Pubblicato nell'ottobre 1973, il disco era stato registrato nelle scuderie del castello d'Hérouville, trasformate nello studio George Sand: un luogo magico e affascinante in cui produrre un album. Chi lavorò con Bowie in quelle settimane, raccontò di averlo visto molto rilassato, carismatico ed energetico. Il suo umore contagiò tutti gli altri, e il loro lavoro.

Non si trattava di un album originale. Vennero prodotte cover, come See Emily Play di Syd Barrett, I Can't Explain di Pete Townshend, tracce bonus inserite nella riedizione del 1990, come Growin' Up di Bruce Springsteen.