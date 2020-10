HOTTER THAN HELL: avete mai visto i Kiss in stile manga?

La realizzazione della cover fu affidata al fotografo Norman Seef, un genio con un passato da neurochirurgo. Il servizio fotografico rispecchiò la sua pazza vena creativa, con uno scenario surreale dove campeggiavano donnine svestite e mobili sospesi.

Il risultato fu una copertina di grande impatto. Rispecchiava infatti lo stile manga, attraverso scritte in giapponese che riportavano i nomi dei membri e della band con l'aggiunta della parola "potenza". Il tutto su uno sfondo colorato e psichedelico con in primo piano una foto scontornata dei Kiss.

I retroscena della realizzazione non furono meno folli, soprattutto grazie al contributo del batterista Peter Criss e del chitarrista Ace Frehley. Il primo, a quanto si racconta, diede di matto e se ne andò dal set perché la casa discografica Casablanca non gli fece tenere nell'album un lungo assolo di batteria. Il secondo, invece, dopo una forte sbronza, fece un incidente in auto, rovinandosi il viso. Il volto sfregiato fu quindi ritoccato durante il servizio per non rendere visibili le ferite.

Insomma, non ci si può certo annoiare insieme ai Kiss, e forse il titolo dell'album li veste alla perfezione. Per citare la loro frase d'esordio durante i concerti: