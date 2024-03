SLIPKNOT, Weinberg: “Ho fatto il provino senza sapere per chi”

Il provino per gli Slipknot? Un appuntamento al buio

Il batterista degli Slipknot, Jay Weinberg, ha raccontato di aver fatto il primo provino per la band del tutto ignaro del gruppo in cui sarebbe finito.

Come ha raccontato a Loudwire, Weinberg si è diretto al provino del tutto inconsapevole: "Mi hanno chiamato per fare un'audizione, per qualcosa, senza darmi altre informazioni, mi hanno solo detto di venire a Los Angeles per provare. Mi sono detto 'Beh, sì perché no? Cosa mai potrebbe andare male? Ho anche un biglietto gratis per LA!'"

Soltanto a fine provino, una volta prescelto, gli è stato comunicato che sarebbe finito nella celebre band degli Slipknot!