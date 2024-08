L’uomo antenna di Franco Battiato | Ciao 2001

Nella visione artistica di Franco Battiato, l’uomo deve farsi antenna del mondo sonoro che lo circonda, senza alcun preconcetto...

Aspettando l’alba

Avevo cinque o sei anni quando le domeniche arrivavano tristi e inesorabili sulle ringhiere del pomeriggio, suonando dischi a un volume che inondava i cortili circostanti (...e l’ascolto era obbligatorio!). Dentro le case, l’aria di festa ne preparava il rito: corpi freschi di bucato, i vestiti belli sotto l’odore della brillantina. “Sei pronta? Guarda che facciamo tardi!”. I parenti o gli amici, i benefattori o i nemici, li aspettavano, e loro erano pronti per la visita mondana... pronti per farsi vedere e confrontarsi sotto nuove forme. Il sapore del sapone che mi rimane, è quasi un particolare.

E mentre, sporco di terra sui campi di gioco, ascoltavo canzoni cantate a squarciagola (quasi a non farmi pensare che avrei già potuto intuire un’altra musica), Karlheinz Stockhausen componeva Kreuzspiele viveva in pieno la sua nascente intuizione elettronica... a 2500 km di distanza. Santo Dio! L’ironia della morte sugli orizzonti della povera gente! Vent’anni dopo, una notte, tornando da un concerto, mi fermai in un paesino ad aspettare l’alba. Con grande meraviglia ed emozione, scoprii che l’unico commento musicale che sentivo possibile per quella magia ottica, erano delle sintonizzazioni che avrei potuto ottenere con un ricevitore a onde corte.

Sapete cosa significa non dormire per eccitazione musicale? Intuire nuove prospettive senza smarrimenti esistenziali? Ricevere stimoli e impulsi inauditi? La prima volta che ho sentito Stockhausen dal vivo, l’ho provato! La verità, in fondo, è solo una! Non è giusto che la tua sia diversa dalla mia. Se interpretiamo una stessa cosa in due modi differenti, stai sicuro che uno di noi due sbaglia. Se a te piace un complessino di musica pop e a me Stockhausen, mi spiace molto per te, senza scuse! Chi ha ragione?

Quando avevo diciotto anni leggevo libri “seri”, ma non avevo ancora capito che c’era un’altra musica, una musica diversa da quella ufficiale (quest’ultima manovrata da quelli che sostengono che tanto la gente certe cose non le può capire). La musica classica per esempio è un patrimonio enorme, qualitativamente enorme, ci stanno profondità, altezze, che danno più senso alla vita. La musica classica non interessa un certo tipo di giovane a cui del passato frega ben poco e che ha bisogno di discorsi contemporanei. Certo è che ci sono autori (Castaldi, Stockhausen, Reich) che sono già il futuro più chiaro della musica.

Tutto è immagazzinato nelle nostre cellule per ereditarietà dei patrimoni biogenetici e per trasmissione socio-culturale e telepatica: le conquiste degli altri, se decidiamo di volerlo, sono anche nostre, usiamole! Usiamo questa benedetta memoria genetica, prima che la pigrizia e la mancanza d’uso l’arrugginisca.