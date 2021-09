Perché il batterista dei Maiden era sul punto di lasciare la band?

La reazione della band

McBrain ha ricordato di essersi sentito molto in imbarazzo in quel momento. In ogni caso, il batterista riuscì a superare la serata. Ricordando il momento in cui si riunì con la band, Nicko ha spiegato: "Pensai che non sarei stato licenziato, ma che sarei andato via io stesso. Aggiunsi che non avrebbero dovuto cacciarmi, che me ne sarei andato e basta. Tutti iniziarono a ridere. Martin Birch sopraggiunse e disse che la mia reazione non aveva prezzo!". Birch morì nel 2020, ma rivelò a McBrain che il suo errore rese unico quel disco e che, proprio per quello, lo apprezzava in maniera particolare.