Guns N’Roses: 5 cose che non sai su USE YOUR ILLUSION I&II

Alcuni brani sono antecedenti al debutto

November Rain, Don't Cry, Bad Obsession, The Garden, You Could Be Mine e Back Off Bitch furono scritti prima ancora che la band pubblicasse il suo album di debutto. Furono diverse, poi, le ragioni che spinsero i Guns N'Roses a lasciare queste tracce in archivio. La band suonava già Don't Cry prima di firmare il suo primo contratto discografico, mentre November Rain rimase, per diversi anni, una bozza per solo piano e voce firmata da Axl Rose.

Civil War come punto di rottura

I Guns N'Roses decisero di iniziare le sessioni d'incisione per il doppio album di USE YOUR ILLUSION con l'iconica Civil War. Traccia famosissima della band, ricordata dagli appassionati per essere stata l'ultima in cui Steven Adler si sedette alle pelli. Al tempo, infatti, il batterista stava combattendo una dura battaglia contro la dipendenza da stupefacenti, così come gli altri membri del gruppo. Per Adler, però, le cose si fecero molto più complicate, al punto da colpirlo anche sul fronte professionale. Quando i Guns incisero il brano, Adler fu a stento capace di tenere il tempo e i fonici dovettero rimediare unendo diversi segmenti incisi in un'unica traccia. Il batterista sarebbe stato licenziato poco tempo dopo.