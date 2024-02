L’ultimo concerto dei LED ZEPPELIN

Il 1980 fu un anno travagliato per i Led Zeppelin, che dovettero fare i conti con la tossicodipendenza

Il 7 luglio del 1980, i membri originali dei Led Zeppelin si esibirono per l'ultima volta insieme, con un glorioso concerto a Berlino. Non sapevano che quello sarebbe stato il loro ultimo live. Il successivo tour programmato per il mese di ottobre, non li vide mai avventurarsi in Nord America.

Il concerto fu l'ultima tappa di uno scombinato tour europeo, dell'album del '79 “In Through the Out Door”. La band si dovette barcamenare fra i problemi di alcol e droga di John Bonham e Jimmy Page. L'apice fu soltanto qualche sera prima, quando il 27 giugno a Norimberga, Bonham fu trasferito d'urgenza all'ospedale a causa di quella che fu definita una "intossicazione alimentare". In realtà, si dice sia stato vittima di un completo "blackout". Il concerto venne interrotto bruscamente, subito dopo la terza canzone, nello sgomento generale.