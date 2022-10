Giorgio Moroder: “Ecco perché Elvis è il mio eroe”

Le parole di Giorgio Moroder su Elvis

Moroder rivelò anche quale fosse stata la prima canzone che lo fece innamorare di Elvis Presley, facendo ricadere la sua scelta sulla cover del Re del Rock di Be-Bop-A-Lula. A tal proposito, l'artista aggiunse: "Questa fu la seconda canzone che abbia mai cantato con dei testi in inglese, quando iniziai a suonare nei piccoli bar italiani. Credo che la suonassi bene, ma fu più di 50 anni fa! Anche all'epoca ascoltavo moltissimo R&B. Non so se, al tempo, si chiamasse già così".

Un'altra canzone che influenzò molto Moroder fu Rock Around The Clock di Bill Haley, ovviamente resa iconica dalla cover di Elvis Presley. Il compositore affermò, anzi, che fu grazie a quel brano che maturò il desiderio di suonare in una band, essendo rimasto travolto dal suo esplosivo uptempo. Andando avanti con il colloquio, poi, Moroder ebbe modo di tessere le lodi di artisti come i Beatles, visti da lui in gioventù come lo step successivo a Presley. La sua, comunque, diventa l'ennesima testimonianza del profondissimo apporto di Elvis alla musica e alla cultura contemporanee.