Il making of London Calling

La maggior parte della gente passa la vita a non capire un accidente di ciò che succede e poi, a un certo punto, muore. Penso che cambiare sia la cosa più onesta da fare». In precedenza la band era stata oggetto di considerazioni positive e negative, in alcuni casi provenienti dalla stessa persona. Il giornalista Mark Perry un paio di anni prima aveva incensato il primo album dei Clash sulle pagine di Sniffin’ Glue, dicendo: «È la cosa più importante che sia mai stata pubblicata. Ascoltare “The Clash” è come vedere la propria vita in un film». Lo stesso Perry, in un altro articolo aveva scritto: «Il punk è morto il giorno che i Clash hanno firmato un contratto con la CBS». Mick Jones, dopo averlo saputo, disse a Perry che doveva smetterla di dire certe «stronzate» altrimenti gli avrebbe fatto delle scarpe di cemento e lo avrebbe buttato nel Tamigi. Negli anni Settanta la stampa aveva una certa influenza e poteva condizionare pesantemente le scelte dei lettori. Capitava così che qualche giornalista ammalato di protagonismo perdesse di vista il senso del proprio lavoro. Jon Savage, una delle firme di Sounds, per esempio, fu molto critico nei confronti dei Clash, arrivando quasi all’offesa personale. Savage aveva spesso un atteggiamento scontroso e irriverente. Si diede una calmata grazie al comportamento persuasivo di Jean-Jacques Burnel, il bassista degli Stranglers che, arrabbiato per una arrogante e distruttiva recensione di “No More Heroes”, lo cercò in giro per Londra. Dopo tre settimane lo trovò in un locale, il Red Cow, gli gettò un drink in faccia e lo prese a calci nella schiena. «L’ira di Jean-Jacques è ampiamente condivisibile» disse Hugh Cornwell, frontman degli Stranglers. Erano i giorni del punk.

Rimani sempre sul pezzo, leggi Classic Rock, Prog e Vinile! Abbonati online o acquista la tua copia nelle migliori cartolibrerie.

Testo di Maurizio Maus Principato