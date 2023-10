DRAG RACE ITALIA arriva finalmente su PARAMOUNT+

"Essere tra tutte le regine di questa nuova edizione di DRAG RACE ITALIA nella puntata del loro debutto è stato particolarmente potente ed energizzante - mi sono sentita completamente a mio agio nell'universo Drag Race e anche ispirata dalla dedizione e dall'impegno delle ragazze: come fare una doccia di glitter ghiacciata!" – ha commentato M¥SS KETA.

RuPaul's Drag Race, il reality show più popolare della storia con 27 Emmy® Awards, è prodotto da MTV Entertainment Studios e dalla media company World of Wonder Production, vincitrice di un Emmy Award. La nuova stagione della versione italiana sarà prodotta da Ballandi, con Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell e RuPaul Charles come Produttori esecutivi per World of Wonder. Il primo episodio di DRAG RACE ITALIA sarà disponibile successivamente anche su MTV e VH1 il 15 ottobre e dal 20 ottobre sarà disponibile sul canale ufficiale YouTube di Paramount+ e sulle pagine Facebook ufficiali di Paramount+ e MTV.