Keith Richards e le sue sporche chitarre

Di Lucio Mazzi

A febbraio, Keith Richards e Steve Jordan entrarono nel piccolo Studio 900 di New York e si misero a scrivere canzoni. Come aveva detto Keith, chitarrista e batterista s’intendevano a meraviglia e nacquero una quarantina di pezzi in un paio di settimane. Alla fine, Richards decise di avere abbastanza materiale per un album, ma per registrarlo rifiutò l’idea dei soliti turnisti: voleva una band vera, con l’interazione di una band, e in poco tempo radunò Charley Drayton al basso, Ian Neville, figlio di Aaron, alle tastiere e il chitarrista Waddy Wachtel: gli Organized Crime, subito ribattezzati X-Pensive Winos. In luglio, Richards firmò con la Virgin per due album, in agosto portò tutti in sala di registrazione, al Le Studio di Montreal, lontano da casa e dalle distrazioni. In due settimane il disco era pronto: s’intitolava TALK IS CHEAP, come un brano strumentale rimasto fuori da DIRTY WORK. Uscì il 4 ottobre 1988, esattamente un anno dopo il secondo album di Jagger PRIMITIVE COOL, e il confronto fu inevitabile. Mick era arrivato al 26° posto in Inghilterra e al 41° in USA, Keith si piazzò rispettivamente 37° e 24°. Siamo lì.