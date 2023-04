La verità dietro la paura di Liam Gallagher per i fantasmi

Nel 2016, Noel, in un’intervista a The Mirror, ha rivelato il suo passatempo comico di infastidire suo fratello con finte esperienze spettrali. Più o meno nel periodo in cui gli Oasis stavano registrando Be Here Now nel 1996, la band si dilettava spesso con sostanze illecite che stimolavano un senso di paranoia sul sentirsi osservati. Ad un certo punto, il gruppo Britpop si è persino convinto che gli animali della fattoria nello studio di campagna in cui si trovavano avessero telecamere e apparecchiature di registrazione.

Pensando al tempo trascorso a registrare presso lo studio The Farm a Chiddingfold, nel Surrey, Noel ha ricordato: "Poiché è in una fattoria, ci sono un sacco di contadini in giro, guardavamo sempre con sospetto fuori dalla finestra dello studio, fatti come delle pigne, e pensavamo 'le pecore hanno una macchina fotografica. Non mi piace l'aspetto di quel maiale.'"

Il più nervoso del gruppo, tuttavia, era Liam, che era particolarmente sospettoso nei confronti dei luoghi infestati dagli spiriti maligni.