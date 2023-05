5 domande a Marco Mengoni sul suo ultimo album Materia (Prisma)

È Materia (Prisma) il nuovo album di Marco Mengoni, disponibile da venerdì 26 maggio per Epic Records Italy / Sony Music Italy e già in pre-order e pre-save. Il terzo progetto discografico conclude la trilogia multiplatino MATERIA, un percorso in tre album che presenta tre anime differenti e complementari, inaugurato a dicembre 2021 con Materia (Terra) e proseguito ad ottobre 2022 con Materia (Pelle).

L’ultimo album di Marco Mengoni Materia (Prisma) arriva a pochi giorni dalla partecipazione del cantautore all’Eurovision Song Contest 2023, l’evento non sportivo più seguito al mondo, che lo ha visto classificarsi alla quarta posizione con Due Vite, aggiudicandosi inoltre il Marcel Bezençon Composer Award, il premio assegnato per la miglior composizione da tutti gli autori dei brani in gara.

1. Il prossimo singolo sarà con Elodie?

Ebbene, come avrete intuito dai social, io e Elo abbiamo deciso di fare un pezzo insieme. Anche se il sound è un po’ in controtendenza, perché andiamo incontro all’estate e i ritmi di “Pazza Musica” non sono per niente latino-americani… spero venga accolto bene. Il brano parla di liberazione attraverso la musica; le parole che cantiamo sono anche un po’ un augurio per noi stessi. “... Corriamo forte sopra le paure e il panico” - ormai io e Elo abbiamo stretto un rapporto splendido ed è anche il panico che ci unisce, in qualche modo. Nel nostro settore, è facile auto-alimentarsi ansie e brutti pensieri rispetto la propria carriera. Ed è proprio attraverso la musica, questa pazza cosa, che vogliamo esorcizzare le nostre paure e liberarci cantando, ascoltando e ballando.

2. Qual’è la canzone più significativa per te, in cui fai uscire la tua rabbia?

Sicuramente The Damned of the Earth è un pezzo che contiene tantissimi spunti e messaggi, riflessioni, parole sulla società che vivo e sulla storia che abbiamo vissuto. Ho voluto riprendere un discorso di Nelson Mandela, e ringrazio la fondazione per averci concesso di utilizzarne le parole. Il problema, o la bellezza, di questo pezzo è che ci sono davvero molti spunti. Parlo del caporalato, delle difficoltà di poter mostrare alla società la propria autenticità, della salute mentale, del potere dell’uomo sul corpo della donna. Ho paura per il modo in cui si sta affondando questi temi soprattutto nel nostro paese; è un diritto essere liberi e poter esprimere la propria pelle, la propria sessualità… e quanto cammino abbiamo ancora davanti, per arrivare ad essere liberi. Ora come ora siamo solo abbastanza liberi, per questo continuo a gridare che abbiamo il diritto di esserlo del tutto.