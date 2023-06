JOE PERRY: “Non so se ci sarà un nuovo album degli Aerosmith”

Recentemente Dave Everley per Classic Rock UK ha chiesto a Joe Perry se ha in programma di registrare un seguito al suo disco solista del 2018 Sweetzerland Manifesto.

"Non proprio al momento", dice. “Semplicemente non vedo il momento per farlo. Metterei tutto quello che ho nel fare un altro album degli Aerosmith, se sarà destino”

Spinto sul fatto che la band di Boston stia pianificando un seguito a Music From Another Dimension! del 2012, Perry risponde. "Non lo so. A questo punto, voglio andare in tour il più possibile. Voglio uscire e suonare per i fan. Questo è davvero l'obiettivo in questo momento, uscire e suonare dal vivo. Se avessimo tempo per lavorare su della nuova musica, sarebbe fantastico, ma conoscendo Steven [Tyler], alla nostra età ce ne vuole per fare un album… non lo so. Suono sempre, scrivo sempre cose, ma in questa fase non posso dirlo. Voglio solo superare questo prossimo tour e suonare dal vivo, restituendo qualcosa ai fan.