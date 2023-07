L’ultima esibizione dell’ultimo concerto dall’ultimo tour di Elton John

Elton John ha detto alla folla alla Tele2 Arena che il suo primo vero spettacolo in Svezia è stato il 7 luglio 1971, quasi 52 anni esatti dal suo ultimo spettacolo in tournée, e ha ringraziato per nome alcuni fan irriducibili di tutto il mondo per aver partecipato a numerosi concerti in quei cinque decenni.

Ha detto al pubblico: “Ho avuto una carriera meravigliosa, incredibile. Cinquant'anni di pura gioia nel suonare la musica. Quanto sono fortunato? Ma non sarei seduto qui a parlare con voi, se non fosse per voi. Avete comprato i singoli, i CD, gli album, le cassette... Cosa ancora più importante, i biglietti per i concerti. Sapete quanto mi piace suonare dal vivo. È stata la mia linfa vitale suonare per voi ragazzi. Siete stati assolutamente magnifici. Grazie. Non vi dimenticherò mai ragazzi... Siete nella mia testa, nel mio cuore e nella mia anima.”