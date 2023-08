“Civiltà sepolte” – CLASSIC ROCK

L’anno scorso è uscito anche in Italia Wagnerismi, un interessantissimo saggio in cui il giornalista e musicologo americano Alex Ross ricostruisce la controversa arte di Richard Wagner: 1184 pagine dedicate con amore e trasporto a un compositore scomparso quasi 150 anni fa. Quest’estate, invece, in Inghilterra è stato pubblicato Goodbye Russia: Rachmaninoff in Exile, firmato dalla prestigiosa critica di musica classica inglese Fiona Maddocks. Anche in questo caso, tanto lavoro su un musicista scomparso quasi 100 anni fa. In un’epoca specializzata nel

lasciarsi rapidamente tutto alle spalle, sono cose che sorprendono. E per noi, che facciamo una rivista come «Classic Rock», sono piccoli ma forti segnali di speranza.

Mentre riflettevo su queste cose, mi è venuto in mente il titolo di un grosso tomo che da ragazzino mi affascinava ma che non ho mai avuto il coraggio di provare a leggere. Mi riferisco a Civiltà sepolte. In quel libro (pubblicato per la prima volta nel 1949), il giornalista tedesco Kurt Wilhelm Marek, in arte C.W. Ceram, riuscì a rendere pop temi austeri ed elitari come l’archeologia, gli scavi di Ercolano e Pompei, la riscoperta di Troia, le piramidi egizie, gli Assiri, i Maya e gli Atzechi. Perché il mondo va così: si guarda sempre in avanti, ma alle nostre spalle ci sono inestimabili ricchezze che ogni giorno rischiano di dissolversi, finendo silenziosamente nella discarica della memoria. Quando si parla di «Classic Rock» come di una rivista nostalgica, mi viene da sorridere: la storia del rock è iniziata all’incirca settant’anni fa. Praticamente l’altro ieri. E chi crede che tutto sia stato detto e scritto, e che il rock sia materia ormai trita e stranota, si sbaglia di grosso.