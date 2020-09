Mark Knopfler, il futuro dei Dire Straits

Knopfler padroneggia una varietà di stili che si distinguono per appartenenze a tratti informali o formali del parlato, o perché sono tipici di una classe sociale o di un'altra. In questo caso, un esempio - scarno rispetto all'intera produzione di cui potremmo parlare - è l'aye nel titolo, espressione dialettale del Tyneside.

Questa naturalezza nel comporre testi non può che avere alle spalle una cultura: da ragazzo, Mark studiò e lavorò come giornalista, per poi conseguire una laurea in lingua e letteratura inglese all'Università di Leeds, nel West Yorkshire. I riferimenti a poeti e alla letteratura sono fitti nei testi di Knopfler - Why Aye Man per esempio cita direttamente dalla raccolta di poesie The Spirit Level del poeta irlandese Seamus Heaney.