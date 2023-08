MORGAN insulta il pubblico e poi si scusa: show o follia?

Molto probabilmente, in questo raptus di follia, Morgan non stava assolutamente tenendo conto delle sue parole né tantomeno delle conseguenze. Infatti, ieri è uscito un video in cui, durante lo show intitolato 'Segnali di vita e di arte' dedicato a Franco Battiato” tenutosi nel parco archeologico di Selinunte (TP) il 26 agosto, spara a zero sulla folla insultando i partecipanti con epiteti come co***oni, bifolchi e, la più infelice, fr**i di m***a”.

Il tutto sarebbe nato, per la richiesta da parte di uno spettatore di suonare una canzone di Battiato, che non era prevista nella scaletta, dopo che lo spettacolo ha preso il via con 40 minuti di ritardo; il “Sei fuori tema!” da parte del pubblico e l’escandescenza di Morgan in risposta “…avete avuto troppo, perle ai porci si chiama questo, se non se ne vanno quei dementi io non canto".

"Siete stupidi, la società è una merda… Io sono un personaggio con dei sentimenti, andate a vedere Marracash, Fedez... fr**i di m***a", ha proseguito rivolgendosi a uno spettatore pagante. Tra fischi e urla del pubblico, la sua performance ha continuato per oltre 5 minuti, lasciando il pubblico - e ora anche noi - senza parole. “Siete pazzi e st***zi, perché non avete la sensibilità per capire la musica, cosa venite a fare. Andatevene, io sono il musicista più bravo che potete vedere in questo momento».

Guarda il video completo qui sotto!