Intervista a Mick Fleetwood | CLASSIC ROCK ANNI 70

…È piuttosto travagliata anche la strada di Danny Kirwan, ex ragazzo prodigio della slide guitar. In modo simile a Spencer, che rimase ‘fulminato’ dalla mescalina a Los Angeles, nel ‘71, pare che Kirwan e Green abbiano assunto acidi particolarmente pericolosi in una comune di Monaco, l’anno precedente.

«Non ho contatti con Danny. La storia racconta che lo mandai via nel 1972 (dopo che Kirwan distrusse la chitarra nel camerino, rifiutandosi di suonare) ma in realtà dissi semplicemente: quando è troppo è troppo. Non puoi distruggere gli strumenti e restare lì a guardare i tuoi compagni nella merda. Non avevamo capito che Danny era inadatto a questo lavoro. Quando registravamo insieme, la questione non era così evidente ma, in seguito, la sua imprevedibilità è diventata sempre più chiara. Forse non avremmo mai dovuto prenderlo nel gruppo, sapendo dei suoi problemi con l’alcol. Non so se li ha mai risolti. Ho sentito l’ex moglie, e non mi ha dato buone notizie.»

Kirwan è poi finito in un ostello per senza tetto a Endell Street, nel cuore di Londra. E, com’è noto, non si tratta di un caso isolato: il successore Bob Weston, attivo sugli album “Penguin” e “Mystery to me”, fu allontanato da Fleetwood in Nebraska, quando il batterista scoprì che aveva una relazione con Jenny Boyd, all’epoca sua moglie. Nel gennaio 2012, Weston è stato trovato morto in un fatiscente appartamento a Brent Cross, nella zona nord di Londra.

Infine c’è la sorte del chitarrista americano dei Mac, Bob Welch, le cui dimissioni facilitarono l’ingresso nella band di Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, nel 1975; Bob si è suicidato nel luglio 2012, sei mesi dopo Weston, sparandosi al petto.

Cosa ne pensi? Faccelo sapere nei commenti, o sulle pagine Instagram e Facebook !