La riedizione dello speciale PROG sui NEW TROLLS

È all’alba del nuovo millennio che tutto diventa imbarazzante: La storia dei New Trolls, New Trolls The Seven Season, The Seven Season, Il mito dei New Trolls, Ut New Trolls, sono solo alcune delle varie sigle che hanno caratterizzato una parte di carriera di uno dei più importanti complessi italiani di sempre, che definire confusa è davvero poco. Ma quello degli anni zero è un periodo che riguarda la scia di una cometa piuttosto che il nucleo, la coda di qualcosa che è stato luminoso ma che poteva abbagliare. I litigi e i dissapori che hanno portato a questa frammentazione nervosa e quasi isterica, sono antichi e mai sopiti, crepe profonde in amicizie a volte concrete e altre magari forzate.

E non importa chi ha iniziato e chi ha messo il carico da novanta. Non importa che ci siano state questioni economiche o di ego (o di entrambe le cose), nelle pagine che seguono troverete una storia dettagliata del gruppo e dei loro dischi e troverete interviste a molti dei protagonisti e ogni lettore farà le sue considerazioni. Ma ci sono vittime che sono facili da identificare. La prima è la musica italiana che probabilmente si è vista privare di opere magnifiche, di un’evoluzione artistica che poteva portare dischi di cui è difficile immaginare la bellezza, qualcosa che avrebbe portato la giusta sintesi tra la poesia di SENZA ORARIO E SENZA BANDIERA e il rock acerbo ma vibrante dei primi singoli, il proto hard rock di UT e la maestosità di SEARCHING FOR A LAND e alle sperimentazioni coraggiose dei Concerti Grossi. Sono ipotesi certo, per quanto suggestive restano tali.