L’album omonimo dei NEW TROLLS è considerato non solo dai fan ma anche da alcuni dei componenti storici della band come il disco che sancisce una svolta commerciale che in ALDEBARAN era solo accennata, e che qui trasforma il gruppo in un sostanziale clone dei Bee Gees degli anni di Saturday Night Fever. Ma è proprio così?

In realtà, un ascolto dopo tanti anni delle otto canzoni, privo dei pregiudizi dell’epoca, consente di rivalutare in parte un disco tecnicamente ineccepibile, a partire dalla registrazione effettuata a Modena allo Studio Umbi dell’ex bassista dei Nomadi Umberto Maggi e dal mixaggio realizzato a Roma allo Studio Quattro 1 di Claudio Mattone. Certamente non è la loro opera migliore, ma è comunque una raccolta di brani in cui qui e là emergono il guizzo creativo, le abilità strumentali e la fantasia negli arrangiamenti tipici dei New Trolls. È vero che in qualche canzone il richiamo ai fratelli Gibb è evidente, e Che idea, pubblicata su 45 giri, ricorda molto per usare un eufemismo Too Much Heaven, pubblicata poco prima dai Bee Gees, così come le sonorità di Fuoco sono smaccatamente Disco. Ma, se mai qualcuno volesse accusare i New Trolls di plagio, forse il discorso riguarderebbe di più l’Equipe 84. Non ci credete?