Recensione STEVEN WILSON – The Harmony Codex

C’è molta elettronica, certo, ma anche parecchia melodia, e chi ama quelle atmosfere malinconiche a cui Wilson ci ha abituati negli anni non resterà deluso, a patto di prendersi la briga di andarle a estrapolare in un tessuto sonoro che sovente appare concitato, saturo, ipnotico. Oltre che le sognanti parti di chitarra, catturano soprattutto brani come What Life Brings (con armonie vocali che citano i Beatles e CS&N), Time Is Running Out (cadenzata da un ipnotico arpeggio di piano) e la conclusiva Staircase (con il ritmo ossessivo della batteria, un assolo di basso distorto e volate di synth). Tra le varie edizioni disponibili (ed è doveroso rimarcare una copertina d’incomprensibile bruttezza), è consigliabile quella tripla, con un Cd che include una versione alternativa di tutto l’album con gli interventi di artisti importanti quali Manic Street Preachers, Roland Orzabal e Mikael Åkerfeldt.

di Mario Giammetti

…Tratto dall'ultimo numero di Classic Rock 129!