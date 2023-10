La supernova mai esplosa SANDY DENNY, in breve

Nella fretta di un anno impegnativo, i Fairport realizzarono tre album con Denny che diedero vita al folk rock britannico, i cui effetti si diffondevano come increspature sulla superficie dell’acqua. Ma c'è stata anche una tragedia. Di ritorno a Londra da un concerto a Birmingham nel maggio 1969, il furgone della band si schiantò sulla M1. Il batterista Martin Lamble, appena 19enne, e la fidanzata del chitarrista Richard Thompson, Jeannie Franklyn, furono uccisi sul colpo. Denny era tornata a casa separatamente quella notte, ma, come gli altri membri della band, era oppressa da un terribile senso di perdita e dal senso di colpa del sopravvissuto.

Dopo aver lasciato Fairport nel dicembre del '69, impulsivamente e disordinatamente, il comportamento di Denny fu ribelle e scostante. Turbata da insicurezze e insicurezze, non riuscì mai a lungo a dare pieno sfogo al suo sfolgorante talento. Tremolava invece, come una candela accesa in una stanza piena di spifferi, diventando nota soprattutto per l'incantesimo ammaliatore che lanciò cantando con Robert Plant in The Battle of Evermore dei Led Zeppelin, sebbene fosse un semplice cameo.

Siamo nel 1977 in Gran Bretagna, l'anno della siccità, delle feste di strada del Giubileo d'argento e del punk rock, e la scena è un bar-caffetteria nella zona ovest di Londra. Il posto è tutto trambusto e chiacchiere quando Hutchings entra nel locale. Non ha nemmeno pensato di incontrare Denny, non la vede quasi da otto anni. Eppure eccola lì, a un tavolo con una manciata di persone che Hutchings non riconosce, più matura di come se la ricordasse e, come spesso faceva da sola, al centro dell'attenzione.

"Lei aveva bevuto, ovviamente", ricorda Hutchings del loro incontro. "E quando mi vide disse: 'Oh, Ashley, vieni a baciarmi la mano.' Mi ha teso una mano. Beh, era semplicemente ubriaca, è abbastanza giusto. Ma non ci ho scherzato sopra, come avrei dovuto. Invece me ne sono andata, l'ho respinta. Quella è stata l'ultima volta che l'ho vista, e da allora mi ha perseguitato per un po'"...

