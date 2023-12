Edoardo Bennato su CIAO 2001

Testo: Renato Marengo Foto: Patrizia Casetta

Il 1973 è un anno per me indimenticabile: oltre che come giornalista musicale, sto raccogliendo importanti successi come produttore e conduttore radiofonico. E soprattutto, ha ingranato alla grande la mia collaborazione con «Ciao 2001», dove comincio a “imporre” sempre di più (e sempre meglio) il Napule’s Power. Un bel giorno, visto come stiamo andando forte con gli Lp e con i concerti della NCCP, Eugenio Bennato mi dice a bruciapelo: “Ma tu lo sai che io ho un fratello che secondo me può diventare un grande del rock italiano?”, e mi parla di Edoardo. “Gli stiamo attorno io, Patrizio Trampetti e Roberto De Simone, che gli ha fatto degli arrangiamenti. Ha appena terminato il suo primo album con la produzione di Sandro Colombini, solo che il disco è pronto già da qualche mese ma la Ricordi, non si capisce bene perché, sembra quasi averlo messo in cantina. S’intitola NON FARTI CADERE LE BRACCIA.

È uscito ma non lo promuovono: “Aspettiamo”, dicono alla Ricordi, “sappiamo noi quando sarà il momento”. Edoardo già da qualche anno ha fatto cose molto buone come cantautore con la Numero Uno, anche Battisti e Mogol e Herbert Pagani lo apprezzano, ma non succede nulla. “Edoardo è esaurito”, mi confessa Eugenio, “non ce la fa più. Dammi una mano”. Incuriosito da questa accorata presentazione, vado a conoscere Edoardo. E lui mi cattura subito: geniale, unico, alternativo vero, un po’ schizzato, pronto a dar fuoco alle case discografiche. Insomma: pane per i miei denti. Edoardo era pura dinamite, pronto a esplodere. Il fatto è che, come spiegava Eugenio, o riusciva a esplodere alla radio e sui palchi dei concerti o forse avrebbe fatto esplodere lui qualcuno.

Un giorno Edoardo mi fa un discorso apparentemente strampalato, ma che in realtà non fa una piega: “Un medico studia sei anni, fa il suo tirocinio in ospedale e poi, se è bravo, fa il medico. Un artista fa canzoni, suona bene, canta bene, è apprezzato, tutti gli dicono che è bravo e forte, ma deve aspettare... Ma aspettare cosa? Se e quando i dirigenti della casa discografica decideranno di puntare su di lui? Non basta che i pezzi siano giusti?”. Aveva ragione lui.