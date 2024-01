Fuori oggi il nuovo numero di VINILE!

"Sai Francesco... un altro tassello va a posto.

Grazie a un altro Francesco (Pozone), abbiamo completamente aggiornato l’elenco dei negozi di dischi italiani. Ne parlavamo spesso io e te e sapevamo essere un’impresa complessa. Mancheranno ancora negozi e ci saranno sicuramente imprecisioni ma l’incremento rispetto al precedente è davvero importante. E se molte ragioni sociali le abbiamo dovute togliere per “cessata attività”, sono tante anche quelle che abbiamo invece aggiunto e di queste parecchie sono nuove aperture. Che bello che ciò avvenga in chiusura di questo 2023 dove ci sono state molte polemiche e prese di posizione per la tanto strombazzata lista degli artisti più ascoltati in streaming. Una volta erano direttamente i negozi a fornire i dati di vendita dei supporti e oggi è pacifico che non può essere così ma da qui a considerare il numero di ascolti di un portale di streaming (sì perché alla fine ci si riferisce a un unico portale e forse a un altro molto più variopinto nei contenuti soprattutto video), un dato inequivocabile per capire dove va la musica in Italia, ce ne passa.