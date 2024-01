SIMON E GARFUNKEL sul prossimo numero di VINILE, fuori domani!

Ad At The Zoo viene abbinata sul disco The 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy), già inclusa nell'album del 1966 PARSLEY, SAGE, ROSEMARY & THYME. Nella tarda primavera del 67, si comincia a pianificare il nuovo album del duo, da registrare tra Hollywood e New York, le prime session sono fissate il 14 e il 22 giugno a Hol-lywood. Con Simon & Garfunkel ci sono i musicisti della Wrecking Crew tra i quali Joe Osborne (basso), Hal Blaine (batteria) e Larry Knechtel (pianoforte e tastiere).

Nella prima seduta, viene completata You Don't Know Where Your Interest Lies, lunico brano registrato da Simon & Garfunkel a non essere mai stato inserito in un album. La canzone era già stata inci-sa da Dana Valery, cantante sudafricana di origini italiane, che l'aveva pubblicata su singolo all'inizio del 1967. Quel singolo passò inosservato e oggi ha raggiunto quotazioni davvero proibitive…

