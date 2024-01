CARI CANTAUTORI… ma quanto costate!? | Vinile

Semmai ci possono essere insidie nell’identificazione della prima tiratura o edizione di un disco, sull’esatta configurazione di una emissione: copertina apribile, presenza di inserti, dettagli anche minimi che la distinguono dalle successive stampe. Il modo di districarsi tra queste varianti si trova, noi proviamo a fornire qualche indicazione di base e prossimamente avvieremo una rubrica apposita in cui analizzeremo qualche disco per volta e in cui cercheremo di spiegare nel miglior modo possibile, come riconoscere la prima vera tiratura di ciascun disco. Nell’elenco che segue non troverete i sessanta dischi più rari o costosi, abbiamo preferito proporre un’ampia panoramica di dischi di cantautori famosi e sconosciuti, selezionando un album ciascuno, consapevoli che in alcune discografie (De André, Battiato, Battisti, Pelosi e altri) c’erano più titoli degni di figurare in questo articolo. Però eravamo affascinati dall’idea di riproporre Giorgio Laneve e Herbert Pagani, Gianni D’Errico e Franco Maria Giannini. Artisti di cui vale senz’altro la pena riscoprire le opere. Senza svenarsi sia chiaro... ci sono le ristampe.

