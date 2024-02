Preparatevi ad un'esperienza epica che vi condurrà attraverso i decenni più rivoluzionari della storia musicale. Il nuovo numero di CIAO 2001 è pronto a esplorare l'emozionante confronto tra due epoche pazzesche: gli anni '70 e gli anni '80.

Sì, avete letto bene!

Saremo testimoni di una sfida senza precedenti tra due ere che hanno plasmato il panorama musicale in modi straordinari. I protagonisti di questa rivoluzione musicale saranno messi in luce in tutto il loro splendore: Santana, Genesis, Area, passando per Renato Zero, Freak Antoni, Mike Oldfield e molti altri.