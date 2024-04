“John Lennon o dell’ambiguità”, da CIAO 2001 del 1973

John fu il primo ad accorgersi che nei Beatles qualcosa cominciava ad andare storto. Le innumerevoli polemiche seguite allo scioglimento hanno finito per offuscare le vere ragioni: la realtà è che per John i Beatles erano diventati un vestito troppo stretto. Già in canzoni come "I'm a loser" o "Help", Lennon lanciava un appello, una richiesta d'aiuto: non è diventato introverso di colpo con la Plastic Ono Band e canzoni come "Mother" o "Working class hero", perché l'incertezza e l'angoscia covavano già da molto prima.

Nel suo ennesimo attacco ai Beatles (la demolizione sistematica del suo passato ha assunto col tempo in Lennon un carattere quasi maniacale), e cioè il recentissimo libro "Lennon remembers", dice: "Beatles era qualcosa di così enorme. Bisognava essere Beatle e nient'altro... Beatles si gonfiò fino a diventare un mostro. Agli inizi non era un mostro: il gruppo comunicava con la gente... E poi è diventato come un tizio che ha guadagnato dei milioni ed è così ossessionato dai soldi che dimentica tutto il resto. Pensare al Beatles per i Beatles attraverso i Beatles: è questo che non potevo più accettare. Allora, capite, Beatles è soltanto un periodo della mia vita”.