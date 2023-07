Strazio, storia e violenza: la ribellione del PUNK

Il corto circuito però esploderà a Los Angeles, quando spuntano altre band più feroci e velenose (Fear, Germs) che raccolgono e rilanciano la sfida: verso i Nirvana, i Sonic Youth, gli anni Novanta… Loro però si chiamano fuori, fin dall’inizio. I loro sono dischi e film provvisori, se ne fregano allegramente dell’autosufficienza arrogante del prodotto d’autore. La musica e il cinema punk hanno sempre saputo di avere il fiato corto, di essere “piccole macchine di ribellione e autovalorizzazione lì dove potrebbe esserci null’altro che il crogiolarsi, o il suicida muoversi armato, nella disperazione” (Roberto Silvestri).

Sono arrivate un attimo dopo il crollo delle prime illusioni, e hanno capito, seppure confusamente, come e da chi la grande truffa del rock’n’roll era stata messa in moto: nella musica come nel cinema sono sempre gli altri che decidono quello che deve succedere. Il punk aveva raggiunto la sua punta più furiosa nell’estate del 1977. Guidate dai Pistols e dai Clash, le bande punk del Regno Unito avevano dato l’assalto all’establishment del rock, chiedendo un cambiamento radicale e dando voce alla rabbia dei ragazzi che si erano radunati attorno a loro (la punk army).

Quando il punk tocca il fondo: la fine della stagione

Poi, nel giro di un anno, molti dei protagonisti di quella virulenta stagione arrivano a toccare il fondo: gruppi che spariscono, confusione, disillusione, disgusto per le macchinazioni del rockbiz. Qualcuno (i Clash) sopravvive; altri, come i Sex Pistols, si fanno autoesplodere lontano in una fiammata di gloria; altri ancora, gli Sham 69, crollano proprio sulle contraddizioni che essi stessi avevano messo in moto. Ed è il cinema, come non si era mai visto prima, a documentare tutto questo. Un cinema che arriva appena in ritardo, ma c’è, è lì in prima fila, durante gli scontri di King’s Road, le corse a Camden Town, le manifestazioni selvagge del giubileo, gli arresti, il carnevale giamaicano di Notting Hill, soprattutto durante i concerti che hanno spazzato tutti i locali di Londra.

Dall’alto del cavalletto di una cinepresa è più facile capire da che parte stanno il capitale morto e il lavoro vivo, da che parte tirano il desiderio e la rivolta sgolata. Il capitale morto è lì sul palco, fatto di amplificatori, macchine, programmi; mentre il lavoro vivo è soprattutto giù in platea dentro l’onda saltellante dei ragazzi, fatto di ballo (pogo), di sudore, comportamenti tra lo sputo e lo strappo. Lì, sul palco e in platea, la rabbia e l’energia per un cambiamento vero, come non c’era stato da anni nella cultura giovanile e nel rock.