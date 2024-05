DAVID GILMOUR torna in Italia DOPO 8 ANNI 

L’album contiene otto nuove tracce, tra cui il primo singolo estratto “The Piper’s Call”, insieme a una bellissima rielaborazione di “Between Two Points” dei The Montgolfier Brothers e contiene artwork e fotografie del famoso artista Anton Corbijn.

I musicisti che contribuiscono al disco includono Guy Pratt e Tom Herbert al basso, Adam Betts, Steve Gadd e Steve Di Stanislao alla batteria, Rob Gentry e Roger Eno alle tastiere con arrangiamenti di archi e cori di Will Gardner. La title track presenta anche il compianto tastierista dei Pink Floyd Richard Wright, registrata nel 2007 durante una jam in un fienile a casa di David.

Alcuni contributi sono emersi dai live streaming che Gilmour e la sua famiglia hanno eseguito davanti a un pubblico globale durante i lockdown del 2020 e del 2021; Romany Gilmour canta, suona l'arpa e appare come voce solista in "Between Two Points". Gabriel Gilmour canta nei cori.

