La volta in cui The Edge degli U2 ha tirato un pugno a Bono sul palco

Nella loro autobiografia del 2006, "U2 by U2", i quattro membri della band hanno raccontato quel tour. Bono ha ricordato: "Ogni sera doveva essere la migliore. Eravamo tutt'altro che rilassati. C'era molta combattività, a volte con il pubblico, a volte tra di noi”. Questa tensione portò a un'unica occasione in cui la band finì davvero a scazzottate sul palco. Era il 14 dicembre, al Toad's Place di New Haven, Connecticut, e la rissa vide The Edge sferrare un pugno a Bono in difesa del batterista Larry Mullen Jr..

Il cantante e il chitarrista parlarono della loro zuffa in un'intervista televisiva con Jonathan Ross nel luglio 2009. "Era uno di quei primi concerti in cui senti davvero che la tua vita dipende dal successo dello show", ha ricordato The Edge. "E a metà concerto la batteria di Larry ha iniziato a disintegrarsi, e lui era letteralmente lì con un set di chiavi inglesi a cercare di sistemarla. Bono non capiva cosa stesse succedendo, sapeva solo che Larry aveva smesso di suonare, e ha perso la testa... È stato il delirio.”