Il P-U-L-S-E WORLD TOUR dedicato ai PINK FLOYD torna in Italia!

I Brit Floyd, a dire il vero, sono molto più di una semplice tribute-band dello storico gruppo inglese: quello che portano sul palco è uno show emozionante, che spicca per la maestria tecnica degli interpreti e per gli incredibili effetti scenici, con video, ologrammi, laser e giochi di luce capaci di creare un’atmosfera da sogno. Non a caso, di recente la rivista Rolling Stone ha definite i loro concerti come “the world’s premier Pink Floyd experience”, ovvero “la migliore esperienza dedicata ai Pink Floyd al mondo”.

Dal loro esordio a Liverpool nel 2011, i Brit Floyd si sono esibiti in oltre 1000 spettacoli facendo il giro del mondo con tour sold-out in Europa, Nord e Sud America e Medio Oriente. I loro show sono stati ospitati in alcuni dei luoghi più iconici al mondo, tra cui la prestigiosa Royal Albert Hall di Londra, lo storico Greek Theatre di Los Angeles e il Radio City Music Hall di New York.