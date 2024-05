Il concerto degli ARCADE FIRE a MILANO

I successivi album degli Arcade Fire - Neon Bible, The Suburbs, Reflektor e Everything Now - sono valsi alla band tre n.1 in tutto il mondo, nove nomination ai GRAMMY, quattro Juno Awards, un BRIT Award come Best International Album e una nomination all'Oscar come miglior colonna sonora originale per il film HER.

WE, il sesto album degli Arcade Fire - uscito il 6 maggio 2022 e prodotto da Nigel Godrich, Win & Régine - è un racconto di 40 minuti denso di epicità, che narra delle forze che minacciano di allontanarci dalle persone che amiamo, quanto dell'urgenza di superarle.

