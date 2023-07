VIDEO: James Hetfield cade in una botola

Tragicomica caduta per il frontman dei Metallica, durante un concerto ad Amsterdam allo Ziggo Dome. Il cantante, preso dall'esibizione non ha visto una botola presente sul palco ed è caduto durante l'esecuzione di “Now that we’re dead”. In suo soccorso sono subito arrivati alcuni roadies che lo hanno aiutato a rimettersi in piedi, assicurandosi del suo stato di salute. Il resto della band ha continuato a suonare.

Alla fine del brano, James ha rassicurato il pubblico dicendo: «Tutto ok, sto bene. Il mio ego? Non molto».