SID & NANCY: la coppia maledetta del Punk

Pur senza averla minimamente conosciuta – e come potrebbe essere altrimenti – viene quasi da parteggiare un po’ per lei, la povera Nancy Spungen, “Nauseating Nancy” come da definizione della stampa scandalistica britannica. Dopo un’infanzia e un’adolescenza problematiche, si trasferisce all’età di 17 anni a New York, dove si mantiene facendo la stripper e la prostituta. Diventa una delle groupie più conosciute e, nemmeno a farlo apposta, più odiate della scena rock di metà anni Settanta, finendo per aggregarsi a band come Aerosmith, Bad Company, Ramones e Heartbreakers. Proprio grazie a questi ultimi, invitati a partecipare all’Anarchy Tour, e alla sua cotta per il batterista Jerry Nolan, Nancy sbarca a Londra e incontra l’uomo della sua vita, il novello Sex Pistol Sid Vicious.

Fra Sid & Nancy è stato amore a prima vista, ma erano una coppia maledetta

È amore a prima vista, come si suol dire, e i due diventano inseparabili, attirandosi l’antipatia di chiunque entri in contatto con loro. Mai letta una parola buona su di lei, neppure per sbaglio, e a giudicare dalle poche interviste video disponibili è difficile dar torto a chi la dipinge come la vera rovina del povero Sid, innamorato non solo della giovane groupie, ma anche della polverina bianca a cui Nancy lo inizia. Diciannove mesi di delirio e follia che terminano nel bagno di una stanza del Chelsea Hotel, con un coltello in pancia. È stato Sid? Chi lo sa, ma in ogni caso Nancy diventa l’emblema dell’amore punk e malato, immortalata anche in un film di Alex Cox, Sid & Nancy.