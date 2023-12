eBay: ogni 30 secondi viene venduto un vinile

Analizzando i dati raccolti, eBay ha scoperto un rinnovato interesse per articoli retrò in genere e vinili, che si sono piazzati come trend numero uno per tutti e dodici i mesi dell'anno. D'altro canto, la popolarità della serie Stranger Things ha certamente contribuito a rinnovare l'interesse per gli anni '80, e le vendite si sono quadruplicate, così anche il ritorno di Trainspotting ha alimentato un nuovo interesse per il film originale e tutti i gadget annessi.

Ma torniamo a noi, per quanto riguarda le vendite dei vinili: le vendite di nuovi record sono riportate regolarmente e tracciate per calcolare l'aumento di interesse e il valore di questo mercato, tuttavia, eBay ha fornito alcuni dati molto interessati per quanto riguarda articoli di seconda mano. Ed eccoci al punto: eBay ha confermato che i visitatori del sito britannico comprano approssimativamente un vinile ogni 30 secondi, per un totale di 280.000 pezzi venduti negli ultimi tre mesi.

Molto presto speriamo arriveranno nuovi dati con cui confrontarci ma la tendenza sembra confermare ogni previsione di crescita. Per scoprire altre curiosità sulle vendite del mondo del vinile, clicca qui.