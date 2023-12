BRUCE DICKINSON: “I cantanti Heavy Metal possono imparare dalle urla dei bambini”

Il frontman degli Iron Maiden, Bruce Dickinson, esordisce così: "Sono arrivato alla conclusione che puoi imparare moltissimo dai bambini piccoli." ha detto "Non perdono mai la voce, eppure non si curano di tutto ciò che attiene il diaframma e tutto il resto, e per di più, hanno dei polmoni piccolissimi. Nonostante tutto ciò, riescono comunque ad emettere un suono strepitoso." e ha continuato "Perciò, quando le persone dicono 'Oh, non so cantare', non è vero. Sì, voi potete cantare, vi siete solamente dimenticati come si fa!"